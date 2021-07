Motociclista morre em hospital de Rio Branco cinco dias depois de sofrer acidente no interior do Acre

- Publicidade-

O motociclista Cristiano dos Santos Barroso, de 36 anos, morreu na manhã deste domingo (18), no Pronto-socorro de Rio Branco, após complicações de um acidente de trânsito, no início da semana passada, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O acidente ocorreu no bairro São José, quando ele saía do trabalho na terça-feira (13) e uma outra motocicleta atingiu ele, segundo contou a esposa dele Jurgliane Dias.

“Ele bateu a cabeça e no Hospital do Juruá, o aparelho estava quebrado e ele teve que ser transferido para cá [Rio Branco] porque ele não tinha como fazer tomografia lá”, contou.

No PS de Rio Branco, Barroso estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e sendo medicado. Ele morreu por volta das 6h deste domingo.

“Falaram que não precisava de cirurgia e estava sedado na UTI esperando evoluir o quadro dele, tomando a medicação”, acrescentou Jurgliane ainda abalada pela perda do marido.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, para realização dos exames cabíveis e assim que for liberado, vai ser levado para a cidade de Cruzeiro do Sul, onde vai ocorrer o sepultamento.