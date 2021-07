Motociclista morre e passageira fica ferida em colisão com micro-ônibus

- Publicidade-

Um homem identificado como Fabrício Silva de Lima, 22, morreu após colidir com um micro-ônibus de rota nesta quarta-feira (14) em um cruzamento das ruas O com Av. Contorno Norte, no bairro Armando Mendes, em Manaus (AM). Uma mulher de 28 anos que estava na garupa teve ferimentos e foi socorrida por uma viatura do Samu.

Policiais da 25º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atenderam a ocorrência da acidente com vítima fatal, que aconteceu por volta das 05h. Testemunhas relataram que a motocicleta avançada em alta velocidade quando acabou colidindo com um ônibus de rota que passava pela Av. Contorno Norte.

Um câmera de segurança da avenida acabou registrando o momento da colisão. Nas imagens é possível ver o momento em que o motociclista tenta cruzar avenida, mas acaba colidindo com o veículo. A mulher cai para o outro lado da via, mas o ônibus acaba passando por cima do condutor.

Veja o vídeo: