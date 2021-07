Motociclista fica gravemente ferido após colidir contra uma caminhonete no Acre

- Publicidade-

Segundo informações repassadas ao Jornal Juruá Informativa, a colisão deixou o condutor da motocicleta XRE300 com fraturas graves na perna e no rosto, o motorista da caminhonete informou que estava saindo da via para entrar em um terreno, quando o motociclista vinha em alta velocidade e bateu violentamente na porta de seu veículo.

Após atendimento pré-hospitalar, ele foi levado para o Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, para atendimentos médicos.