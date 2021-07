Motocicleta roubada é recuperada pela PRF na BR-364

- Publicidade-

O veículo foi abordado no km 138 da BR364, altura da rotatória do INTO, para fiscalização rotineira de trânsito. Os policiais fazendo verificações mais detalhadas acabaram por detectar divergência de alguns sinais identificadores e concluíram que estavam diante de um veículo roubado que usava placa de outro de mesma marca, modelo e cor para dissimular a origem ilícita do bem.

O condutor informou aos policiais que a motocicleta pertencia ao passageiro que estava na garupa. Assim, a equipe da PRF deu voz de prisão aos dois ocupantes e os conduziu para Delegacia de Flagrantes de Rio Branco (DEFLA) para responderem por receptação de veículo.