Moradora de casa destruída por incêndio acredita que marido tenha sido responsável pelo fogo

Uma moradora de 56 anos que foi socorrida na tarde de sábado (24), depois que a casa dela foi destruída por um incêndio no bairro Danúbio Azul, região norte de Campo Grande, se apresentou na Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM), neste domingo (25), e prestou depoimento sobre o caso.

Segundo a mulher, que foi a vítima na situação, a casa pertence ao marido dela, suspeito de atear fogo na residência. Ela disse que acredita que foi ele quem começou o incêndio, já que haviam apenas os dois na residência e que ela tinha visto um fósforo recém aceso perto do fogão momentos antes do sofá começar a pegar fogo.

Ainda de acordo com o depoimento dela, o homem saiu para colocar crédito no celular no momento que o fogo começou, mesmo tendo sido alertado por ela sobre as chamas. A vítima ainda disse que o autor já tinha ameaçado incendiar a casa, mas preferiu não registrar ocorrência na época. Após ter sido resgatada no incêndio do sábado, a mulher foi levada até uma unidade de saúde e liberada na sequência.

O caso

A casa que a mulher vivia com o marido foi destruída por um incêndio neste sábado (24), no bairro Danúbio Azul, região norte de Campo Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um policial viu o incêndio e chegou primeiro ao local. A vítima estava acuada nos fundos do quintal, onde o calor e fumaça estavam muito intensos e as chamas já estavam quase chegando nesta parte do imóvel. Ela foi retirada pelo militar, com a ajuda de populares, por cima do muro e estava desorientada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e começou a combater as chamas no local, além de retirar alguns animais domésticos da casa em chamas. Foi feito o isolamento da região e sete viaturas dos bombeiros atuaram para apagar o fogo. Cerca de 27 mil litros de água foram gastos para conter as chamas, o que aconteceu ainda na tarde do sábado.