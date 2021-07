Módulos para adicionar jogos de sorte aos seus jogos favoritos

- Publicidade-

O jogo de azar é um dos passatempos mais famosos do mundo e os cassinos são um dos negócios mais lucrativos. É também por isso que muitos jogos desenvolvidos durante o início dos anos 2000 têm minijogos dentro dos jogos.

Isso inclui franquias famosas como Assassin’s Creed, Super Mario, e Pokemon. No entanto, ele está ausente na maioria das vezes em videogames. Na maior parte do tempo, os desenvolvedores simplesmente chegaram ao fim de um minijogo de qualquer tipo. Aqui está algum conteúdo personalizado que os fãs fizeram para adicionar jogos de cassino a seus jogos virtuais favoritos.

Os Sims 4

Os Sims 4 é um jogo que enfatiza a construção do mundo e a simulação. Você pode construir casas, personagens, relacionamentos, carreiras e legados. O jogo é ambientado no mundo moderno e há toneladas de atividades atuais que os personagens podem fazer. Você ainda não vai encontrar esse jogo no negócio de esportebet, mas o jogo Os Sims 4 ainda tem muitos elementos de cassino no jogo.

Jomsims criou o conteúdo personalizado chamado New Casino Deco Set Clique Image Pour Telecharger para adicionar objetos temáticos sobre cassinos ao menu de construção. Eles contêm novos modelos que os jogadores podem colocar em um lote para construir seu próprio cassino. Essa é também a função do TS4 Coisas de Cassino brittpinkiesims, mas sua criação foi inspirada no conteúdo do jogo Os Sims 3. Caradriel’s Poker Player Trait tornou possível para um personagem aspirar a se tornar um jogador de pôquer.

Fallout 4

Bethesda não se afasta do conceito de jogo de cassino. Eles têm até mesmo um baralho de cartas com temática de Fallout 4 (A Queda 4) para venda como mercadoria. Entretanto, o jogo está completamente ausente em Fallout 4. Isso é lamentável porque o elemento cassino no título Spinoff desenvolvido por Obsidian, Fallout: New Vegas, era popular entre seus jogadores.

Modders chamados Scrivener07 e TheWhiteCollarPlayers criaram o módulo Barstool Games. Isso acrescenta muitos modelos de mesas de blackjack funcionais feitos a sua medida. Uma mesa de blackjack é tudo o que ela apresenta, mas pode ser configurada em qualquer um dos assentamentos dos jogadores.

Se você quiser mais conteúdo de cassino, então existe um grande módulo chamado Depravity – A Harmless Bit of Fun. Foi uma criação de colaboração de pessoas no servidor do Discord chamado Projeto Valquíria. Todo o seu conteúdo só pode ser encontrado no Hotel Rexford em Goodneighbor, ao contrário do Barstool Games. Também envolve uma longa busca que os jogadores devem completar antes de se tornarem donos de um grande cassino no deserto.

The Elder Scrolls V: Edição Especial Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim ganhou o Jogo do Ano 2011 e o motivo não é surpreendente. Ele concede a muitos aventureiros fantasias como a de lutar contra dragões, explorar ruínas antigas e decidir o destino de uma guerra civil. Também é povoado por personagens que estão vivendo suas vidas até que o Dragonborn venha para mudá-lo para melhor ou para pior. É um jogo tão grande que apenas algumas pessoas notam a ausência de jogos de sorte em um mundo de fantasia de temática medieval.

Aqueles que notaram essa falta se esforçaram para tentar acrescentar jogos de sorte ao mundo de Tamriel. Os jogos de azar SSE Paradise são para fãs de blackjack, jogos de dados e roleta como aqueles encontrados em um esportebet. xXJustDaveXx fez esse módulo apenas para adicionar um ingrediente simples no Skyrim. Todos os minijogos podem ser encontrados na Gruta do Pirata a noroeste de Falkreath.

Se você não acha que os jogos de cassino tradicionais pertencem a um cenário de fantasia medieval, então os Jogos de Taberna de Sagitário22 são o modelo para você. Ele acrescenta quatro novos minijogos que podem ser jogados em todas as tabernas de Skyrim. Loterias, Batalha dos Heróis, Jack de Dados e Dados do Profeta; com esses jogos pode desafiar qualquer cliente de taberna sempre que desejar. Apenas certifique-se de jogar com alguém que tiver moedas para apostar.