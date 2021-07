Messi deixa de ganhar R$ 623 mil por dia ao não renovar com o Barcelona

Desde o dia 1º de julho, Messi deixou de arrecadar 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) por não assinar o contrato de renovação com o Barcelona, no último 31 de junho, data que marcou o fim de seu vínculo com os catalães. Segundo o jornal francês “L’Équipe”, o camisa 10 receberia 100 mil euros (R$ 623 mil) por dia se assinasse a papelada, que ainda não chegou a suas mãos, diga-se de passagem.