Membro do “Tribunal do Crime” que matou idoso por beijar adolescente é preso no Acre

Agentes da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil prenderam mais um acusado de participar do assassinato do idoso José Luiz da Silva de 64 anos.

O detento Walter Mendes Jardim Junior, que era procurado a três meses pela polícia, foi localizado na tarde de quinta-feira, 1º, durante uma operação de policiais da DHPP.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido, em uma residência, que fica na Rua Tambuatá, no Bairro Taquari.

José Luiz da Silva, que era catraieiro, foi executado a facadas no dia 12 de janeiro deste ano. O crime, segundo consta no inquérito, ocorreu na casa da vítima, localizada no Taquari.

O idoso teve a sentença de morte decretada pelo “Tribunal do Crime”.

O motivo, a vítima foi denunciada aos membros de uma facção, por ter pagado para beijar uma menina de 10 anos no rosto.

Até hoje o cadáver de José Luiz da Silva não foi encontrado.

Tudo indica, que após o crime, o corpo do catraieiro foi jogado no Rio Acre.

Walter Mendes é o segundo envolvido no caso preso. O primeiro foi Jhon Kenedy Lima Paiva. Jhon Caveira como é conhecido foi preso em Porto Velho. Outros três envolvidos no crime estão sendo procurados.



