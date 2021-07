Média de mortes por Covid no Brasil é a menor desde fevereiro

- Publicidade-

Neste sábado (17/7), o Brasil ultrapassou 541 mil mortes provocadas pela Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. A média móvel de mortes diárias, no entanto, segue caindo, chegando a 1.196, a menor desde 27 de fevereiro, quando marcou 1.177. Em comparação com verificado há duas semanas, houve variação de -23,4%, sinalizando desaceleração nos óbitos. É o 20º dia em que o indicador apresenta queda.

Devido ao tempo de incubação do novo coronavírus, adotou-se a recomendação de especialistas para que a média móvel do dia seja comparada à de duas semanas atrás.

Variações na quantidade de mortes ou de casos de até 15%, para mais ou para menos, não são significativas em relação à evolução da pandemia. Já percentuais acima ou abaixo devem ser encarados como tendência de crescimento ou de queda.

Os cálculos são feitos pelo (M)Dados, núcleo de jornalismo de dados do Metrópoles.

Média móvel

Acompanhar o avanço da pandemia de Covid-19 com base em dados absolutos de morte ou de casos está longe do ideal. Isso porque eles podem apresentar variações diárias muito grandes, principalmente atrasos nos registros. Nos fins de semana, por exemplo, é comum perceber redução significativa dos números.

Para reduzir esse efeito e produzir uma visão mais fiel do cenário, a média móvel é amplamente utilizada ao redor do mundo. A taxa, então, representa a soma das mortes divulgadas em uma semana dividida por sete.

O nome “móvel” é porque varia conforme o total de óbitos dos sete dias anteriores.