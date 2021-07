Marta faz desabafo após eliminação do Brasil nas Olimpíadas: “Não saiam apontando o dedo”

- Publicidade-

A princípio, a jogadora desabafou sobre a partida, explicando que o desempenho da seleção foi boa no início da partida. Entretanto, por não terem conseguido abrir vantagem nos momentos em que tiveram oportunidade, o placar não as favoreceu, ocasionando no placar dos pênaltis.

“Senti que a gente começou muito bem no jogo, tivemos possibilidade de até abrir o placar. Faltou um pouquinho mais de paciência no terço final do campo. São coisas que acontecem e às vezes nem sempre o melhor ganha né?! E agora é pensar no futuro”, iniciou Marta.