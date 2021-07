Mário Monjardim, dublador do Salsicha, do Scooby Doo, morre aos 86 anos

- Publicidade-

As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Além do melhor amigo de Scooby Doo, Monjardim deu voz ao Pernalonga, em Looney Tunes, além de outros personagens como Capitão Caverna e Frangolino.

Parceiro de trabalho de Orlando Drummond ao longo de décadas, ele sofreu um AVC no ano passado e era pai do diretor de dublagem Júlio Monjardim e primo do diretor de novelas Jayme Monjardim.

Carreira

Capixaba, Mário Monjardim Filho nasceu em 16 de janeiro de 1935, na cidade de Vitória. Ele foi casado com Zoraida Barreto e, posteriormente, se tornou marido de Branca Monjardim.

O ator começou a carreira em 1954, na Rádio Vitória, após ser aprovado pelo diretor José Américo. Quatro anos depois, ele foi convidado pelo mesmo diretor para a Rádio Nacional.

Mário Monjardim estreou na TV em 1965, na Globo, onde fez parte do elenco de vários programas, entre eles, a série Carga Pesada e os humorísticos Chico Anysio Show e Os Trapalhões.

Em dublagem, Monjardim começou na Herbert Richers, em 1958. Ao longo dos últimos 60 anos, ele passou pela ZIV, Rio Som, Cine Castro, TV Cine Som, Dublasom Guanabara, Televox, Tecnisom, Peri Filmes, Croma, Telecine, VTI, Delart, Sincrovideo, Double Sound, Wan Macher e Cinevídeo.

O dublador deixa a esposa, Branca Monjardim, e seus cinco filhos: Marcus, André, Júlio, Leyla e Mario.