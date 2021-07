Manuares Júnior é derrotado no ‘Rodízio dos Brocados’ e Fernando Pereira é o mais novo “brocado” do restaurante churrascaria e pizzaria A Princesinha

- Publicidade-

O restaurante, churrascaria e pizzaria A Princesinha localizado na praça da Catedral no Centro, realizou mais uma edição do “Rodizio dos Brocados” de quem come mais pedaços de pizza e elegeu na noite desta terça-feira, 27, o mais novo “brocado”, o jovem Fernando Pereira, morador do bairro Bosque em Rio Branco.

Segundo o proprietário do restaurante Ramon Olivier, Manuares Júnior, que havia comido 35 fatias de pizza permaneceu com a coroa há duas semanas e nesta terça-feira por volta das 20h um novo desafio foi lançado e Fernando Pereira derrotou Manuares Júnior comendo 36 fatias de pizza com a ajuda de duas garrafa com água no tempo de 39 minutos e tornou-se o mais novo “brocado do Acre”.

“O homem não é brincadeira, Fernando comeu 36 fatias de pizza, todos os nossos clientes que estavam no restaurante aplaudiram de pé o morador do bairro Bosque. Os desafios continuam e agora vamos ver quem irá tirar o título de maior “brocado” do Acre, Fernando Pereira”. Concluiu Ramon Olivier.

Para participar do desafio, basta fazer a reserva através dos telefones (68)99943-2112 ou (68) 3222-7100. Vale ressaltar que quem bater a marca do “Rodízio dos Brocados”, não paga nada e ainda ganhará um convite a outro rodízio. Caso o “brocado” ou “brocada” não consiga, pagará o valor de R$35 no dinheiro ou R$39 no cartão.

Veja o Vídeo: