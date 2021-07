Manifestantes vão às ruas em todos os estados e no DF para atos contra Bolsonaro

Manifestantes foram às ruas neste sábado (3) para protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em defesa da vacinação contra Covid-19. Foram registrados atos em todos os Estados e Distrito Federal, em mais de 110 cidades brasileiras e em dezenas de capitais europeias.

Assim como aconteceu em atos semelhantes em maio e junho, as manifestações foram pacíficas. No geral, os manifestantes pediam mais vacina, o impeachment de Bolsonaro e volta do auxílio emergencial de R$ 600.

A maioria dos manifestantes usava máscara. Em alguns momentos, houve aglomeração, apesar dos alertas sobre distanciamento social.

Veja a situação das manifestações pelo país:

Acre

Manifestantes protestam contra o presidente Jair Bolsonaro neste sábado em Rio Branco. A concentração começou às 16h (horário Acre), em frente ao Palácio Rio Branco. Com faixas, o grupo protesta em defesa da vacina, contra privatizações, reforma administrativa, cortes na Educação, contra o projeto de lei que modifica demarcação de terras e escândalo no Ministério do Meio Ambiente.



