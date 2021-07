Manifestação em favor de Bolsonaro conta com centenas de participantes em motos e carros

- Publicidade-

Cerca de mil veículos, incluindo motos e carros participaram de evento de manifestação em favor do presidente Jair Bolsonaro na tarde deste sábado, 17, em Cruzeiro do Sul. A ex-esposa do senador Márcio Bittar, Márcia Bittar, provável candidata ao senado, e Tico Bolsonaro estavam à frente da motociata. Já o governador Gladson Cameli, que esteve no município pela manhã, não participou do evento.

A motocicleata/carreata percorreu ruas do centro, Bairros do Remanso e 25 de Agosto e voltou para a avenida Mâncio Lima. Os participantes usavam nos carros e motos a gasolina a R$ 6,98 o litro.

Um dos manifestantes, professor Caio Campos, afirmou que fez questão de participar porque apoia o voto auditável e o governo Bolsonaro. Quanto ao preço do litro da gasolina ser de R$ 6.98 no município, ele afirma que a culpa não é do presidente Jair Bolsonaro. “A culpa é do governo do Estado, que aumentou o ICMS de 17 para 25%”, argumenta ele.