Mâncio Lima vacina público de 18 anos ou mais contra covid-19

A Prefeitura de Mâncio Lima continua neste sábado, 24, a vacinação contra covid-19 do público de 18 anos ou mais. O início da vacinação desse público ocorreu na sexta-feira, 23, após o recebimento de 2,5 mil doses da Pfizer.

O mutirão é realizado nas unidades de saúde Sofia Barreto, no Bairro São Francisco, e na Unidade Básica de Saúde – UBS Dr. Cerqueira , localizada no Bairro Guarani e na UBS Quintino Rio Branco Lebre, no Centro. A imunização também é feita na Comunidade do Pentecostes, zona rural do município.

Segundo a secretária de saúde de Mâncio Lima, Joice Gonçalves, é possível atender, nos dois dias, aproximadamente 600 pessoas. “Na cidade, a vacina usada é a Pfizer, que requer a aplicação em salas refrigeradas”, destacou.

O prefeito Issac Lima diz que esta é uma das fases mais importantes da vacinação. ” Os jovens transitam muito, portanto a vacinação deles é de fundamental importância para proteger as famílias. Estamos prontos para seguir avançando na vacinação contra a covid-19″, ressaltou o gestor.