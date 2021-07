Mais uma vez Cruzeiro do Sul fica sem sinal de telefone e internet

- Publicidade-

O interior do estado do Acre, desde a cidade de Bujari à Cruzeiro do Sul ficou sem conexão de internet por aproximadamente 4 horas, assim como, conexão de telefonia móvel nesta quinta-feira,15. Segundo informações, ocorreu um acidente onde quebrou a fibra ótica à cinco quilômetros de Bujari

Com a queda do sinal de internet e telefonia quem mais tem prejuízos são os comerciantes da cidade. “Nosso prejuízo é muito grande, com a pandemia trabalhamos muito por delivery e com essa queda afeta muito a gente. Cerca de 70 % da minha venda é online. Então a gente teve bastante prejuízo”, relatou uma dona de restaurante.