Mais loira e com franjinha, Marília Mendonça diz: “Dona do meu nariz”

Marília Mendonça surpreendeu os fãs ao surgir com novo visual nesta terça-feira (20/7). A cantora decidiu ficar mais loira e aderiu à franjinha. No Instagram, ela publicou um vídeo divertido mostrando o antes – sem maquiagem e as madeixas mais escuras – e o depois, com uma superprodução.

“Mais de um mês sem dormir pensando no tão sonhado corte, mais de um mês mandando referências um pro outro, e não é que ficou lindo? Cada tesourada era uma gargalhada ontem. Sabe quando a gente está decidida, mas fica nervosa porque sabe que vai ter que peitar as escolhas?”, escreveu a artista na legenda do vídeo.