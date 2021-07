Mais de 50 escolas de Rio Branco estão sem aulas com paralisação dos professores por reajuste

Os profissionais de educação municipal também pedem auxilio com internet e computadores para as aulas remotas e que as escolas sejam equipadas para garantir a segurança nesse período de pandemia, antes de voltarem presencialmente.

Na última terça-feira, os professores da rede municipal chegaram a fazer um protesto em frente à prefeitura, pedindo uma resposta do executivo sobre as reivindicações. A secretária Municipal de Educação, Nabiha Bestene, chegou a falar que seria dada uma resposta após reunião com a categoria. Nesta quinta, o G1 não conseguiu contato com a a secretária.

Assim como na rede estadual, as aulas presenciais – com modelo híbrido – devem ser retomadas nas escolas públicas de Rio Branco na primeira quinzena de setembro, com o início do segundo semestre do ano letivo.