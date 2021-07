Mais de 400 incêndios florestais são registrados em um período de 20 dias em Rio Branco

“Os agricultores optam por limpar o pasto utilizando para eles uma forma mais econômica, que é justamente a queima controlada, e isso causa uma poluição muito grande. Essa queima, a partir do momento em que se torna descontrolada, eles acionam o Corpo de Bombeiros para conter o incêndio na vegetação”, frisou.

Além dos incêndios florestais, o Corpo de Bombeiros do Acre destacou também os incêndios nas áreas urbanas, geralmente provados por pessoas que queimam lixo ou limpam quintais. Os bombeiros explicam que geralmente o morador acha que vai conseguir controlar o fogo, mas perde o controle e as chamas podem invadir até as casas da rua.

“Essas situações são bastante comuns nesse período do ano quando as pessoas resolvem colocar fogo no fundo do quintal e finda que esse incêndio, que seria controlado, se torna incontrolável causando riscos às residências próximas, começa queimando as cercas, chegando próximo, muitas vezes, de queimar as próprias casas”, falou.