Maioria das cidades do Acre já iniciou vacinação contra a Covid-19 para maiores de 18 anos

Das 22 cidades do Acre, o G1 não conseguiu contato apenas com a Saúde de Jordão. Já entre as outras 21 cidades acreanas, apenas Bujari e Porto Acre ainda vacinam a população com idade acima dos 20 e 21 anos respectivamente. A saúde do Bujari informou que deve avançar a faixa etária nesta terça (27).

Alguns municípios estão com esta faixa etária avançada desde o mês de junho, como ocorreu em Santa Rosa do Purus que abriu a imunização para este público com mais de 18 devido à baixa procura pelo imunizante. A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, iniciou para esta parcela da população ainda na sexta (23), com um happy hour de vacinação.

Já a capital acreana, que concentra a maior parcela da população do estado, com mais de 413,4 mil habitantes iniciou a imunização para maiores de 18 nesta segunda em 12 pontos de imunização abertos das 8h às 16h para atendimento.

Veja as faixas etárias vacinadas por cidade: