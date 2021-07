Mãe é presa suspeita de matar a filha de 1 ano com 20 facadas

- Publicidade-

Segundo o boletim de ocorrência, a perícia inicial realizada no corpo de Liandra Yuko aponta que a menina foi atingida com aproximadamente 20 golpes de faca na região do rosto e do pescoço.

A suposta agressão foi descoberta pela avó da garota após chegar na casa da família e encontrar a criança caída no chão da cozinha, com corpo ensanguentado. Neste momento, segundo relatos da avó, Flaviana Araújo Kirogi, mãe da criança, fugiu do imóvel.

A menina ainda estava viva. A avó e vizinhos acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a vítima morreu em seguida.

Mais tarde, Flaviana Araújo Kirogi ligou para a família e conversou, por telefone, com um policial que ainda estava no local. A mulher teria dito que “aconteceu uma coisa horrível”, mas não relatou o que seria.

A suspeita contou aos militares onde estava e foi encontrada próxima a uma lanchonete da cidade. O motorista de um carro relatou aos PMs que foi abordado pela mulher na rua, enquanto ela pedia para ligar para polícia que havia feito algo errado.

Após ser presa, a investigada disse aos militares apenas que teve um surto enquanto estava na cozinha com a filha, mas que não se lembrava do que ocorreu na casa. A Polícia Militar não localizou a faca que teria sido usada no crime.

Ainda segundo o registro policial, os agentes prenderam o marido de Flaviana no último sábado (10) após ela denunciar ter sido agredida por ele.