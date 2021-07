Mãe e filha são mortas a tiros em aldeia indígena de MS; menino de 12 anos também ficou ferido

Uma família indígena da aldeia Taquaperi, da etnia Guarani Kaiowá, em Coronel Sapucaia, município na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, foi vítima de um atentado a tiros na madrugada deste domingo (25).

De acordo com o delegado plantonista Edgard Punsky, a polícia foi acionada logo após o atentado e se deslocou para a aldeia, com equipes do Samu e da perícia técnica. Lá, foi constatado o óbito de mãe e filha, e resgatado o menino de 12 anos, que estava consciente, apesar de ferido. Ele foi levado para um hospital em Dourados. O estado de saúde dele não foi informado.

Ainda de acordo com o delegado, o pai da família também estava na aldeia no momento do atentado, mas conseguiu fugir. A polícia ainda tenta conversar com o homem, considerado peça chave para entender o crime.

Quem prestou depoimento ainda na manhã deste domingo foi uma liderança da aldeia, que informou aos policiais que o crime pode ter sido por questões religiosas. “Esta liderança nos disse que uma outra família indígena, paraguaia, teria cometido o atentado. A família que foi vítima teria sido acusada pelos suspeitos de ‘trabalhar’ com magia negra e teriam feito um feitiço para a morte de um parente deles”, confirmou Punsky.

O delegado ainda afirmou ter o nome de dois suspeitos, procurados na região. Ele, porém, afirma que esta é apenas uma das linhas de investigação. “O crime é muito recente e ainda não temos nem o resultado total da perícia ainda. Precisamos conversar com o pai da família, também com a menina que está no hospital, para avaliarmos toda a situação e elucidarmos o que aconteceu”, informa.