Mãe de nove filhos batiza gêmeas com nome de dupla sertaneja Maiara e Maraísa no AC: ‘Sou fã’

“Meu maior sonho é uma casa para ir para dentro com meus filhos porque estou cansada de bolar. Aqui tem dois quartos e a sala, a cozinha e o banheiro são fora. Durmo com três na minha cama, o homem dorme em um colchão no chão, a especial dorme com mais outro, e os demais são separados por duplas em colchões e assim a gente dá um jeito de acomodar todo mundo”, relatou.