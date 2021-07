Lotes com mais 12,9 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegam ao Acre para imunização da população

Esse é a segundo remessa do imunizante que o estado acreano recebe. O primeiro foi enviado no dia 24 de junho. O imunizante é aplicado em dose única. A Janssen pode ser armazenada por pelo menos 3 meses, em temperaturas de 2°C a 8°C, equivalente a geladeiras normais. Em temperaturas de -20°C ela fica estável por 2 anos.

Ao todo, neste sábado, a Saúde do Acre recebeu 12.900 doses de vacinas. Estava prevista a chegada de 9.750 doses de Atrazeneca, mas esse lote não chegou no voo.

Por conta do processo de armazenamento, as doses da Pfizer, que precisam estar em -20°C por 14 dias e entre 2 e 8°C por 5 dias, vão ser distribuídas em Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Brasileia, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Jordão, Cruzeiro do Sul e Xapuri, no interior do estado.

Neste domingo, a Secretaria de Saúde de Rio Branco faz um mutirão o Ginásio do Sesi, das 8h às 22h, para vacinar pessoas acima dos 30 anos. A expectativa é de que passem 5 mil pessoas no ‘Arraial da Vacinação’.

Segunda dose:

CoronaVac

O intervalo ideal é de 28 dias entre as doses da CoronaVac. Um estudo do Butantan mostrou que a eficácia da vacina foi de 62% com intervalo de 21 a 28 dias, contra 50% com intervalo de até 21 dias.

AstraZeneca

Já estudos clínicos da Oxford/AstraZeneca apontaram uma eficácia de 82,4% com a segunda dose, em um intervalo de três meses após a primeira dose.

Pfizer

O ministério recomenda que a vacina seja administrada em um intervalo de 12 semanas (três meses). Em nota técnica, a pasta informa que o intervalo maior foi recomendado com base em estudos feitos no Reino Unido – o país optou por aumentar o espaçamento no início da campanha de vacinação, por causa da escassez de doses.

Já a bula do fabricante diz que o imunizante deve ser aplicado em um “intervalo maior ou igual a 21 dias entre a primeira e a segunda dose”.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 482.380 doses de vacinas e foram aplicadas 361.982 até esse sábado (3), data da última atualização, sendo 274.860 da primeira dose e 84.894 da segunda. Rio Branco aplicou 180.970 doses e Cruzeiro do Sul 42.054.