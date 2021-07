Líder comunitário é encontrado morto e jogado dentro de fossa em comunidade

Na manhã desta quinta-feira (01), o corpo de um senhor de 60 anos, identificado como Minegildo Gaspar Rodrigues, foi encontrado com sinais de tortura em uma fossa séptica. O fato aconteceu na comunidade Nova Canaã do Cuieiras, interior do AM.

Segundo informações preliminares, Minegildo era Líder comunitário, Agricultor, Pescador e Pastor Evangélico, e foi morto em seu sítio. O mesmo foi assassinado de forma cruel com pauladas e terçadadas e jogado em uma fossa séptica.

Ainda de acordo com informações de testemunhas, não foi levado nenhum pertence da vítima. Moradores lamentaram a morte de Minegildo que era muito querido na comunidade Nova Canaã.

