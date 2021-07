Leilão da Justiça Estadual tem terrenos no Acre a partir de R$ 15 mil; veja oportunidades

O cronograma de leilões judiciais se inicia no próximo dia 2, às 16h, com os 15 itens disponibilizados pela 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul. O evento ocorrerá na modalidade eletrônica e já é possível enviar lances. Há nove terrenos, a partir de R$ 15 mil, cada – os valores são parceláveis com entrada e o restante até 30 meses – também uma casa, um galpão e um complexo industrial.