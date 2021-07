Lei garante atendimento a grávidas de forma on-line durante pandemia no Acre

“A lei busca integrar o nosso sistema de saúde e fazer com que ele dialogue com esse tempo de pandemia [de Covid], mas, para além disso, também com a tecnologia da informação. A principal causa de diálogo do projeto é com esse momento de exposição da grávida ao vírus. Caminhamos para um momento em que os casos estão diminuindo, mas, a exposição no transporte coletivo ou mesmo nas unidades de saúde ainda existe”, disse o deputado Jenilson Leite autor da lei.