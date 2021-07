LeBron James e Zidane têm uniformes leiloados por R$ 3,2 bilhões

- Publicidade-

Uma camisa utilizada pelo astro do basquete LeBron James no ensino médio foi leiloada no domingo pelo valor recorde de US$ 512 mil (R$ 2,6 bi) , durante um leilão virtual organizado pela empresa Julien’s Auctions, que estimou entre US$ 400 mil e US$ 600 mil o valor de venda.

No mesmo leilão, um dos três uniformes confeccionados para o astro francês Zinedine Zidane para a final da Copa do Mundo de 1998, quando a França venceu o Brasil por 3 a 0, foi vendida por US$ 108 mil (R$561 mi) . A peça estava avaiada entre US$ 80 mil e US$ 120 mil.

LeBron James usou a camisa leiloada quando apareceu pela primeira vez na capa da revista “Sports Illustrated” em 2002, época em que o futuro astro ainda estava no ensino médio .

Antes O uniforme esportivo de maior preço registrado até domingo era o usado pelo ex-presidente Barack Obama no último ano do ensino médio, que se aproximou de US$ 200 mil.

No caso de Zidane, o uniforme foi autenticado pela Fifa e pela marca esportiva Adidas, mas a casa de leilões não teve condições de assegurar que o astro utilizou a camisa durante a partida em que a França derrotou o Brasil por 3 a 0 e na qual ele fez dois gols.

A camisa de Zidane, com as palavras “Brasil França 12-07-98” bordada no peito, estava em exposição em Zurique (Suíça), no Museu da Fifa, que a havia recebido por empréstimo em 2017 de seu proprietário, um colecionador, antes de retornar para ele recentemente.

“Durante este período, o objeto foi reexaminado pela equipe de coleção do museu, que concluiu que era de fato uma camisa autêntica da final”, disse a Fifa à AFP.

Mas “durante o exame, o museu da Fifa não encontrou evidências de que a camisa foi usada durante a partida”, disse a federação de futebol. Três camisetas foram preparadas para o jogo final da Copa de 98, de acordo com a Julien’s Auctions.

Dois uniformes do Los Angeles Lakers usadas por Kobe Bryant, que morreu em um trágico acidente de helicóptero em janeiro de 2020, foram vendidas por US$ 96 mil e US$ 75mil, respectivamente. Eles datavam da temporada de estreia (1996-97) do jogador.