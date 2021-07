Justiça mantém condenação de quase 200 anos de acusados de matar fazendeiro durante assalto no Acre

Além da vítima, mais cinco pessoas estavam na casa na hora do assalto. Após pegar o dinheiro, os criminosos atiraram contra o fazendeiro e estilhaços do tiro ainda feriram uma mulher nas costas que foi socorrida e levada ao hospital.

Alexandre Amorim de Oliveira é apontado pela Justiça como o taxista que teria levado a quadrilha até a casa da vítima. Ele foi condenado a 41 anos de prisão.

O advogado que atuou como dativo para defender Cleberson Alves Moreira, Cláudio Baltazar, explicou que outro advogado entrou com um recurso especial, no qual o cliente dele e os demais réus foram incluídos. Com isso, a parte que entrou com o recurso que deve avaliar os próximos passos.

O recurso especial foi movido pelo advogado Francisco Silvano Santiago, que representa o taxista Alexandre Amorim de Oliveira. Ele falou que vai recorrer novamente da sentença porque o cliente não sabia o que o três passageiros iriam cometer. A defesa tenta derrubar o crime de latrocínio imposto ao taxista.

“Esse caso é uma aberração jurídica com relação ao taxista. O camarada não cometeu esse crime, ele fez uma corrida e depois disso os meliantes entraram no ramal e cometeram esse delito. A acusação não provou que ele sabia o que iriam cometer. Ninguém pode ser punido por algo que nem começou a executar, que é o caso dele. Juntei ao processo, que foi desconsiderado, o fato de que o GPS do celular dele comprova que não teve reunião com ninguém e por isso não estamos satisfeitos e lá em Brasília queremos tirar dele essa questão do latrocínio”, argumentou.

A reportagem não conseguiu contato com os demais advogados citados no processo.

Sentença

A Justiça manteve a condenação de Islomar Geronomo de Lima a 34 anos e 2 meses de prisão; Weliton Fernandes Filho a 41 anos e 20 dias; Vanderson Felipe Marcelo Santana vai cumprir 47 anos e 10 meses e Cleberson Alves Moreira a 34 anos e 2 meses.

Os quatro foram presos um dia depois do crime a pedido do Ministério Público do Acre (MP-AC). Quando souberam das prisões, familiares da vítima tentaram invadir a delegacia de Brasileia para linchar os presos.