Justiça identifica superlotação em educandário da capital

A desembargadora Regina Ferrari, que também é coordenadora da Infância e Juventude, realizou na segunda-feira, 26, uma visita técnica ao Educandário Santa Margarida, abrigo de menores em Rio Branco.

O Educandário tem sofrido com superlotação no período da pandemia. De acordo com relatório da visita, o abrigo, que tem capacidade para abrigar 30 crianças, abriga hoje em torno de 52 menores em situação de vulnerabilidade, alguns doentes, necessitando de todo tipo de assistência. Foi constatado um número muito grande de crianças com sintomas de gripes, situação que exige o máximo de atenção por parte dos profissionais da saúde.

“O Educandário está com um número reduzido de profissionais. Além disso, os recursos que eles recebem são somente para 30 crianças. Precisamos de voluntários para ajudar a cuidar dessas crianças. Fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, assistente social, terapeutas ocupacionais, recreadores, professores para dar aulas neste tempo de pandemia”. Constatou em sua fala, a Coordenadora da Infância e Juventude, Regina Ferrari.