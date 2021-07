Jovem vai visitar o filho e quase é morto a facada pela ex-companheira no interior do Acre

- Publicidade-

O jovem Elivelton de Souza Silva, de 25 anos, foi ferido com um golpe de faca, na tarde desta terça-feira (20), na rua Chicão Mezer, no bairro Senador Pompeu, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Elivelton tinha ido até à casa da ex-companheira, que é uma adolescente de 17 anos, para visitar o filho, quando acabou discutindo com a jovem, que deixou a criança no chão, foi até a cozinha e de posse de uma faca desferiu um golpe no pescoço da vítima. Ainda para tentar se livrar de mais golpes, Elivelton correu e acabou caindo em via pública.

Antes de furar o jovem, a mulher disse “você vai aprender a nunca mais enganar mulher”. Ainda segundo a polícia, essas palavras foram ditas pois Elivelton já possui outra família e acabou abandonando a agressora e o filho do casal. Após a ação, a adolescente permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar.

Moradores da região ajudaram a vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros, que esteve no local e prestou os primeiros socorros à Elivelton, que foi encaminhado ao Hospital de Tarauacá, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar do 7° Batalhão esteve no local e apreendeu a menor em flagrante e conduziu a mesma à Delegacia de Polícia Civil. Ela responderá pelo crime de tentativa de homicídio.