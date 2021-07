José Luiz Datena revela doença ao vivo: ‘Gravíssima’

- Publicidade-

Datena surpreendeu os telespectadores que assistiam o “Brasil Urgente” desta segunda-feira (26). O apresentador do telejornal ficou muito emocionado ao revelar para o público que foi diagnosticado com um tipo grave de diabetes.

O jornalista ainda detalhou os gastos que tem para tratar a doença. Ele fez a revelação após uma reportagem que abordava o aumento de preços de insumos básicos. “Eu tenho diabetes grave. Grave não, gravíssima. Eu gasto perto de dois mil reais com esses negócios“.

Datena falou sobre o corte do governo na distribuição de insulina e da diferença da forma em que recebe a substância e das pessoas sem recursos financeiros: “O governo até parou de distribuir insulina para muita gente durante um tempo. A insulina deles, eles distribuem com uma seringa enorme. Eu tomo com a agulhinha pequenininha“….