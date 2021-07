Jornalista acreano torce para a Argentina e diz não ver problema

- Publicidade-

O repórter da imprensa online, Saímo Martins, usou as redes sociais neste sábado, 10, dia da final da Copa América entre Brasil e Argentina, para declarar apoio a seleção argentina do astro Lionel Messi. A Argentina derrotou o Brasil no Estádio do Maracanã por 1 a 0.

O jornalista citou a polêmica criada no decorrer da semana, onde celebridades criticam os brasileiros que torcem a outros países no futebol, segundo ele, a atitude é normal e não desonra os deveres como cidadão.

“Criaram uma polêmica sobre quem torce para outra seleção no futebol desnecessária. Não vejo problema algum Brasileiro torcer para a Argentina na final da Copa América. É algo normal e não traz desrespeito algum, afinal, futebol é entretenimento. Fora isso, sou flamenguista e amo meu país”, escreveu.

Saimo lembrou que torce para os argentinos desde 1998, além disso, ele relatou que no Acre existe muitos torcedores que também torcem para a Argentina, mas, não se posicionam. “Aqui no Estado conheço centenas de pessoas que torcem para a Argentina, porém ,não se manifestam por medo da opinião pública. Eu respeito a opinião de cada um, pois somos livres para nos manifestar. Hoje, repito, torcerei pela Argentina”, comentou.