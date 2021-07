Jojo Todynho entra em desespero após internação e fala sobre doença mortal: “Médico não liga”

Nesta sexta-feira (02), Jojo Todynho desabafou com seus seguidores nas redes sociais. A princípio, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ explicou que sua avó foi internada com suspeita de covid-19, e que por conta disso está com a cabeça a mil.

Recentemente, a cantora perdeu sua mãe de criação para a pandemia e precisou se afastar das redes sociais para conseguir lidar com o luto. “Acabei de perder um dos meus amores, que me criou. Estou sem acreditar que minha mãe Maria Helena me deixou. Eu vou sumir, tá gente? Eu preciso sumir”, disse, na época.



