Elas estariam no carro parado em um sinal, quando o veículo, que estava sendo conduzido por Renata, foi atingido na traseira. A cantora não precisou ir ao hospital e Renata já se encontra em casa.

Recentemente, Jojo também virou apresentadora do talk show Jojo Nove e Meia, da Globo, em que conversa com celebridades como Juliana Paes e Tati Quebra Barraco,, e também de uma versão em áudio do programa, o podcast Nove e Meia.