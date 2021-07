Joelma passa por relação abusiva desesperadora e perde o chão “Ele não batia, ele espancava”

Nesta semana, Joelma foi a grande convidada do ‘Jojo Nove e Meia’, apresentado por Jojo Todynho no Multishow. Em suma, durante o bate-papo com a vencedora de ‘A Fazenda 12’, a paraense relembrou momentos desesperadores que viveu na infância diante do relacionamento abusivo que sua mãe vivia com seu pai.