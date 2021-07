Itália vence Inglaterra nos pênaltis e conquista a Eurocopa; acompanhe a premiação

- Publicidade-

Os ingleses cantam há mais de 20 anos “the football’s coming home” (o futebol está indo para casa), mas vão ter que adiar o sonho novamente. Está indo para Roma. A Itália venceu a Inglaterra nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação e conquistou a Eurocopa 2020, em Wembley. Shaw fez gol relâmpago para os donos da casa no início do jogo, e Bonucci empatou na segunda etapa. Nas penalidades, Donnarumma brilhou mais uma vez, e a Azzurra ergueu a taça novamente depois de quase 50 anos.