Irmã de Cristiano Ronaldo é internada com pneumonia devido à Covid

Irmã do jogador Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro revelou que está internada com pneumonia por complicações da Covid-19, em Portugal.

A cantora de 44 anos fez um longo desabafo em seu Instagram e postou uma foto deitada em seu quarto de hospital.

“Este é o último tipo de publicação que eu gostaria de escrever. Tentei não fazer isso nos últimos dias, mas como as notícias correm rápido, e em respeito a quem me segue e se preocupa comigo e com meus entes queridos, vou compartilhar com vocês a verdade, fui pego por esse maldito vírus. Eu testei positivo em 17 de julho e tenho me autoisolado em casa desde então”, começou.