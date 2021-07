Investigado por tráfico de influência, filho de Bolsonaro fez permuta para se hospedar em ‘casa dos sonhos’

- Publicidade-

Um casarão de veraneio à beira do mar de Porto de Galinhas (PE), com dois andares, sete quartos (três suítes), piscina e outros confortos disponíveis para até 20 pessoas. Foi nesse local, apelidado de “Casa dos Sonhos”, que Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro, hospedou-se no início deste mês durante uma temporada de seis dias passeando pelo Nordeste. A diária no espaço custa R$ 2,5 mil. Mas o jovem não precisou arcar com um centavo sequer.

Motivo da cortesia? Uma permuta fechada com a administração do local. Os responsáveis dizem que cederam uma noite para a estada de Jair Renan em troca de um publipost voltado aos 502 mil seguidores dele.

Na mesma viagem, o Zero Quatro esteve em Recife e Maragogi (AL). Neste último destino, fez propaganda para o Hotel Areias Belas, que prefere não informar se fechou parceria nesse mesmo esquema — lá, a diária dos quartos diante do mar, semelhantes ao de Jair Renan, não sai por menos de R$ 500 na temporada atual.

Aos 23 anos, Jair Renan é investigado desde março pela PF por tráfico de influência, sob a suspeita de ter utilizado a proximidade com o governo do pai para beneficiar a si mesmo através da própria empresa de eventos.

A Bolsonaro Jr. Eventos e Mídias tem, entre seus projetos, um camarote no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O espaço vinha sendo divulgado por meio das redes sociais, mas sumiu delas após o início das apurações.