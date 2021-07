Inpe aponta que Acre registrou 205 focos de incêndio nos primeiros sete meses do ano

- Publicidade-

Dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que foram registrados 205 focos ativos de incêndios de janeiro até julho em todo o território acreano.

Esse é o maior número de focos em três anos no estado.

Os dados do Inpe mostram que os focos de queimadas este ano cresceram 5%, comparado ao mesmo período de 2020, quando foram contabilizados 195 focos, ou seja, 10 focos de queimadas a mais. As cidades de Brasiléia e Tarauacá foram as recordistas em focos de queimadas desde o início do ano, 16 cada uma.