Influencer que torturou filho de 3 anos alega ‘momento de leseira’ ao querer se vingar de pai do menino

O G1 teve acesso aos vídeos em que a mulher aparece agredindo a criança, verbal e fisicamente. Nos vídeos, ela xinga o pai do menino.

“Ela admite as agressões, justifica dizendo que foi um momento de leseira dela e que teria sido para se vingar realmente do pai, que esses episódios de agressão aconteceram logo após ela ter tido uma briga por telefone com o pai da criança. E isso fica claro nas imagens do vídeo”, explicou.