Índice de queimadas no Juruá já superam os do ano passado no mesmo período

O índice de focos de queimadas no Juruá cresceu consideravelmente na ultima semana de junho, chegando ao total de 50 até o último dia do mês. Somente este ano, o estado acumulou 881 focos até essa sexta-feira, 02.

Com o crescimento ocorrido na última semana de junho os números desse ano são mais do que o dobro registrado no mesmo período do ano passado, onde 215 focos foram detectados no mês de janeiro a junho de 2020 contra 115 de 2021. “Nós iniciamos um verão intenso e já temos alguns dados importantes, sobre esse número de ocorrência que deram entrada. No mês de maio, já temos registrados 22 ocorrências, mês de junho um total de mais de 50 ocorrências, isso somente as que deram entrada no serviço da ocorrência”, relatou o Tenente Farias.

Os municípios com mais registros em junho foram Brasiléia com oito focos e Cruzeiro do Sul com seis.

Com o objetivo de antecipar com ações de prevenção de combate aos incêndios, o governo do estado do Acre, lançou no começo de junho o plano operacional fogo controlado do corpo de bombeiros e envolvendo outras entidades. O plano visa rever ações educativas em todo o estado.



