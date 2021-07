Incêndio de grandes proporções atinge um galpão do Polo Moveleiro de Sena Madureira

- Publicidade-

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão do Polo Moveleiro na noite deste domingo (11), no km 5 da BR-364, no sentido Sena Madureira/Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações do jornalista Aldejane Pinto, a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada no início da noite para tentar controlar o incêndio, porém, mesmo chegando muito rápido ao local, os bombeiros não conseguiram controlar o fogo que já estava se alastrando pelos materiais de fácil combustão.

Toda a água do veículo dos militares foi usada e foi necessário ir até a sede do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) para recarregar o caminhão devido a proporção das chamas que estava muito intensa.

Como o local é uma serralheria e a matéria-prima é a madeira, o fogo não baixou e nem diminuiu com a água. Segundo informações dos bombeiros, o medo é que o fogo se alastre e chegue nos demais galpões, provocando um desastre ainda maior.

As causas do incêndio ainda se mantém indeterminada e até o momento não há relatos de vítimas.



Veja o vídeo: