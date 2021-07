Incêndio consome madeireiras e militares demoram 17 horas para conter chamas

- Publicidade-

Na tarde desta segunda-feira, 19, militares do 2° BEPCIF, foram chamados para combaterem incêndio na madeireira Triunfo, localizada no Distrito Industrial, na BR 364, no bairro Belo Jardim.

Devido à grande proporção do incêndio, todos os batalhões deslocaram-se para o local da ocorrência, no total de 18 militares. A equipe ficou no local até as 22h00 combatendo e por último monitorando o local do sinistro. Porém, observaram dentro do Pólo Industrial um clarão e ao realizarem uma vistoria, observaram que a madeireira Acre Madeiras estava pegando fogo no galpão.

Todas as guarnições rapidamente se deslocaram para a outra madeireira que incendiava, todavia quando chegaram ao local, o fogo já havia queimado 50% do galpão, dentre os materiais que incendiavam estavam os maquinários e madeiras que seriam beneficiadas.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas do galpão e evitaram assim que o prejuízo fosse maior. Os militares empenhados na ocorrência atuaram por mais de 17h00 intermitentes, com alimentação e hidratação no local da ocorrência, entre o rodízio das equipes. Foram utilizados 06 caminhões de combate a incêndio e 05 caminhões pipas para o reabastecimento dos caminhões dos bombeiros.

O órgão diz que no momento, os incêndios encontram-se controlados nas duas madeireiras, equipes do corpo de bombeiros ainda permanecem no local nesta manhã de terça-feira.