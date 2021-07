Imigração: a triste história do menino de 2 anos encontrado sozinho no México

- Publicidade-

O menino Wilder, de 2 anos, foi encontrado sozinho e sem camisa, ao lado do corpo sem vida de um migrante, em uma estrada no sudeste do México.

Ele havia partido no final de junho com o pai de uma pequena cidade do município de Santa Rita, no oeste de Honduras, com destino aos Estados Unidos.

No entanto, em um ponto ao longo do caminho, eles se separaram, e Wilder ficou na companhia de um grupo de imigrantes desconhecidos.

Autoridades mexicanas da Guarda Nacional e do Instituto Nacional de Imigração (INI) o encontraram no dia 28 de junho, em uma rodovia perto de Las Choapas, em Veracruz, que imigrantes usam para chegar aos Estados Unidos.

Ele viajava junto a uma centena de pessoas “em condição de superlotação” na traseira de um caminhão de mercadorias sem ventilação.

Os imigrantes “apresentavam sintomas de desidratação e sufocamento” devido ao calor excessivo do veículo, informou o INI em nota. “Infelizmente, o corpo de um jovem sem vida, com cerca de 25 anos, foi encontrado lá.”

De Honduras, a mãe de Wilder lamenta o destino de seu marido e seu filho.