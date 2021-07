- Publicidade-

Segundo as informações, a Polícia Militar foi acionada para se fazer presente no local e quando a guarnição chegou visualizou um corpo no chão com um terçado cravado no pescoço da vítima. Tentaram fazer buscas para localizar os autores mas sem sucesso. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil para que se proceda a investigação.