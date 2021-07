‘Hulk do Irã’ ressurge, lamenta falta de rivais e mira boxeador alemão

Ele lamentou que nenhum rival tenha assinado um contrato para oficializar uma luta.

Publicidade

“Voltei depois de 8 meses e, bem, muitas coisas aconteceram. Infelizmente, nenhum oponente concordou em assinar um contrato. O Hulk Brasileiro e o Gorila Cazaque ou qualquer outro oponente apenas me chamaram nas redes sociais”, escreveu o Hulk do Irã no Instagram.

Em 2019, o brasileiro Romário dos Santos, o “Hulk Brasileiro”, descartou uma luta com Sajad ao avisar que não é lutador.

Ele apenas interpreta o famoso personagem verde para alegrar as crianças de sua cidade, Caldas Novas.

Agora, o novo alvo do Hulk do Irã é o boxeador alemão Senad Gashi.

“Sem problema. Senad, realmente espero que você cumpra a palavra, assine o contrato e não faça como os outros. Te vejo em Dubai”, escreveu Sajad.