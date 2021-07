Homem se diz traumatizado depois de ser estuprado por por três mulheres durante três dias

- Publicidade-

Segundo a polícia, que está procurando as acusadas, a vítima contou que as mulheres já estavam dentro do carro junto com o motorista quando ele entrou.

No meio da corrida, o motorista mudou de direção, e o jovem foi obrigado a ir para o banco da frente, conforme disse a porta-voz da polícia, a capitã Colette Weilbach. Uma das mulheres teria injetado uma substância desconhecida na vítima, que desmaiou.

“Ele afirmou que acordou num quarto desconhecido, numa cama de solteiro. As suspeitas teriam então obrigado o homem a beber uma bebida energética, antes de se revezarem para estuprá-lo várias vezes por dia”, disse a Weilbach ao jornal local “Times Live”.

Ainda segundo a capitã Weilbach, a vítima contou que no domingo seguinte foi deixada em um campo aberto em Benoni, cidade a 57 quilômetros de Pretória. O homem estava muito traumatizado após o ocorrido e recebeu tratamento médico.

“O Serviço de Polícia da África do Sul leva todas as denúncias de assédio sexual a sério, independentemente do gênero. The Tshwane Central Cluster FCS, para vítimas de violência sexual, garante para todas as vítimas deste tipos de crime que eles vão conduzir uma investigação séria para levar os criminosos à justiça”, disse.

A capitã pediu ainda que qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a polícia na investigação, entre em contato. Ela também disse que outras vítimas de ações parecidas devem se apresentar às autoridades.