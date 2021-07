Homem que realizou assalto a ônibus é condenado por roubo e corrupção de menores

- Publicidade-

O Juízo da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão de Rio Branco condenou um homem pelo cometimento de roubo majorado com corrupção de menores. A decisão foi publicada na edição n° 6.877 do Diário da Justiça Eletrônico (pág. 99), da última quinta-feira, dia 22.

O réu entrou em um ônibus no centro da capital acreana. Quando chegou ao bairro Santo Afonso, anunciou o assalto e junto a outros dois adolescentes subtraíram as bolsas e mochilas das pessoas que estavam no coletivo.

Eles foram presos em flagrante pela equipe da polícia que fazia o patrulhamento naquela localidade, pois com a aproximação do carro eles se dividiram e correram. Quatro pessoas registraram Boletim de Ocorrência e então foi possível recuperar os pertences dessas vítimas.

Eles estavam munidos com navalhas e uma escopeta. Os adolescentes tinham 14 e 17 anos de idade. O réu foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa.