Homem que matou mulher com 7 facadas está sumido e pode ter sido morto por facção

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul foi acionada por meio do Centro Integrado de Operações Policiais – CIOSP na tarde dessa segunda-feira, 19, por moradores do Bairro Cruzeirinho, informando que membros da facção criminosa que atua na área haviam matado Paulo de Castro Ferreira, acusado de assassinar a esposa, Eduarda da Cruz Silva, de 27 anos, com 7 facadas.

O comandante do Comando de Operações Especiais – COE e da ROTAM, tenente Daniel, cita que buscas foram feitas no local indicado, próximo à uma olaria, no Rio Môa, mas nenhum corpo foi encontrado. “As equipes fizeram buscas numa mata atrás do Cruzeirinho, mas não localizaram nada. Nem vestígio. Por enquanto, nada confirmado”, pontua o militar.

A mulher que já havia sido agredida por Paulo, estava fazendo comida para sua filha quando o homem chegou na residência e eles iniciaram uma briga e ele cometeu o feminicídio. As Polícias Civil e Militar fizeram buscas por Paulo, mas ele não foi encontrado.